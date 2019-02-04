انتقادات لباسيل إثر تغريدة

قال وزير الخارجية اللباني جبران باسيل في تغريدة إن "مليون ونصف نازح سوري أي 200/كلم2 أرهقوا لبنان ماديا بخسائر وصلت الى 40% من ناتجه القومي، وهم يهددون وجوده بتمزيق نسيجه الاجتماعي".

ولم يعرف ما إذا كانت التغريدة اقتباسا من كلمته في المؤتمر الأوروبي الخامس على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في بروكسل أم لا.

وأتبعها باسيل بتغريدات أخرى يتحدث فيها عن الأزمة السورية إذ يشير إلى أن " لبنان البلد الصغير الدقيق بتوازناته الداخلية يطلب منكم أن تتفهموه لتساعدوه (كما يريد لا كما تريدون).

واعتبر مغرد حديث باسيل عن اللاجئين السوريين عنصرية.

وشكك آخر في أن يكون لوجود اللاجئين السوريين في لبنان أثر سلبي على اقتصاد البلد.

وقال مغرد اللاجئين السوريين ساهموا في تنشيط قطاعي العقارات والمطاعم.

ورأت مغردة أن المكان الطبيعي للسوري هو في بلده، ولكن عودته لا تعني أن المواطن اللباني سيصبح أفضل حالا.

وبحسب المفوضية السامية للاجئين يوجد ما يقارب المليون لاجئ سوري في لبنان.