لبنانيون: أقيلوا جبران باسيل!

أطلق نشطاء لبنانيون وسما تفاعليا على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالة وزير الخارجية جبران باسيل.

جاءت المطالبة على خلفية التصريحات التي تضمنتها تغريدات باسيل على تويتر والتي حاول من خلالها الانتصار للعمالة اللبنانية.

إحساس "الغضب" الذي أثارته تغريدات باسيل في المملكة السعودية انتقل إلى لبنان، إذ عبر لبنانيون عن أسفهم لما بدر من وزير خارجيتهم معتبرين إياه من "السياسيين الذين لا يتقنون الدبلوماسية".

المدون وليد النحاس كتب في الصدد "أنت لا تمثلني، تغريداتك غير المسؤولة أفقدت بعض اللبنانيين وظائفهم، رجاء قدم خدمة جيدة للبنانيين وقدم استقالتك، واترك السياسة، فقط ارحل".

يذكر أن مواطنين سعوديين، أعلنوا عبر حساباتهم على المنصات الاجتماعية استغناءهم عن موظفين لديهم من حاملي الجنسية اللبنانية، ردا على تصريحات جبران باسيل.

ناشط لبناني نشر مقطع فيديو لمواطن ينتقد بشدة موقف الوزير اللبناني من العمالة الخارجية.

تساءل الرجل عن حقيقة "تمّكن" باسيل من المهمة الملقاة على عاتقه، وكيف كان بإمكانه المساس بدول تقدم، في نظره، المساعدة للبنانيين وخص بالذكر، أالولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على وجه الخصوص.

وفي تدوينة على فيسبوك، انتقد الناشط عابد محمود الوزير اللبناني ونصحه "عوض التدخل في شؤون المغتربين والعاملين في الخليج العربي" بمطالبة "بشار الأسد بإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين في سوريا".

يذكر أن هاشتاغ (#مطلوب_اقاله_وزير_الخارجيه) حاز على تشارك قياسي منذ إطلاقه، وأضحى من بين "الترندات" الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والسعودية.