باريس.. قتلى في حريق بمبنى سكني

قتل ثمانية أشخاص في حريق اندلع بمبنى سكني في أحد الأحياء الراقية بباريس ليل الإثنين الثلاثاء، فيما تحقق الشرطة في احتمال أن يكون الحريق متعمدا وقامت بتوقيف امرأة.

وقال مدعي عام باريس ريمي هايتز إن الشرطة قامت بتوقيف امرأة من سكان المبنى الكائن في شارع إيرلانجيه في الدائرة السادسة عشرة بباريس.

والحريق الذي وصفته أجهزة الإطفاء بأنه "مشهد عنف لا يصدق" أدى أيضا إصابة 30 شخصا بينهم ستة إطفائيين بجروح طفيفة.

وبدأ الحريق الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه بعد أكثر من خمس ساعات. ولم يتضح بعد سبب اندلاعه.

وقال المتحدث باسم جهاز الاطفاء الكابتن كليمان كونيون لوكالة الصحافة الفرنسية في موقع الحريق إن "الحصيلة يمكن أن ترتفع" لأن عناصر الجهاز لم يبحثوا بعد في الطوابق العليا للمبنى المكون من ثماني طبقات "حيث كان الحريق في ذروته".

وهرع عدد من الأشخاص المتضررين إلى سطوح المباني المجاورة هربا من الدخان والنيران، قبل أن تقوم طواقم الإطفاء بإنقاذهم.

ويقع الحي عند أطراف غابة "بوا دو بولونيه" الشاسعة وعلى مقربة من "بارك دي برانس" ملعب نادي "باريس سان جرمان" الرياضي.

وقال الكابتن كونيون "نفذنا العديد من عمليات الإنقاذ، وخصوصا نحو 12 شخصا احتموا على السطوح. في المجموع تم إجلاء 50 شخصا في عمليات منها تركيب سلالم".

وقامت فرق الإطفاء بإخلاء المبنى الذي يعود بناؤه إلى 1970 وعملت على إخماد الحريق خلال الليل.

وتم إخلاء مبنيين مجاورين كإجراء احتياطي وتوجه مسؤولون محليون إلى مكان الحريق للمساعدة في إيواء الأهالي الذين لم يكن بإمكانهم العودة إلى منازلهم.

وشارك نحو 250 رجل إطفاء في مكافحة الحريق ومعالجة الجرحى.