 باريس سان جيرمان يسحق جانجون بـ9 أهداف

ثأر باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، من خسارته في كأس رابطة الأندية الفرنسية أمام جانجون بعد أن سحق ضيفه بنتيجة 9-صفر في أمسية مثالية السبت.

وتفوق فريق العاصمة بواسطة ثلاثية من أدينسون كافاني وكيليان مبابي إضافة لهدفين من نيمار وهدف من توماس مونييه، لكنه خسر جهود ماركو فيراتي.

وغادر لاعب الوسط الإيطالي الملعب عقب 13 دقيقة بعد أن قام أحد لاعبي جانجون بدهس كاحله.

وثارت مخاوف من وجود إصابة إخرى بعدها بدقائق قليلة بعد أن خرج نيمار وهو يمسك بفخذه لكن اللاعب البرازيلي عاد ثانية وأنهى المباراة وساعد سان جيرمان على توسيع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 13 نقطة مع تبقي مباراتين مؤجلتين.

ويملك الفريق 53 نقطة من 19 مباراة في حين يحتل ليل المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 21 مباراة.

وبعد تسعة أيام من خروجه من دور الثمانية بكأس فرنسا أمام جانجون بنتيجة 2-1 على استاد بارك دي برينس، بدا سان جيرمان متألقا واقترب من تسجيل أكبر فوز لفريق على أرضه بدوري الدرجة الأولى.

ويعود الرقم القياسي لموسم 1935-1936 عندما فاز سوشو على فالينسيان بنتيجة 12-1.