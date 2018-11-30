زعيمة بورما تخسر لقب 'مواطنة شرف'

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو سحب لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمة البورمية أونغ سان تشي في بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتها عن العنف حيال أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب ما أعلنت متحدثة الجمعة.

وأوضح المصدر أنه "بالنظر إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي لوحظت في بورما والعنف والاضطهاد الذي ارتكبته قوات الأمن البورمية ضد أقلية الروهينغا ووصفته الأمم المتحدة بالإبادة، فإن رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التي منحت عام 2004 لأونغ سان تشي".

وسيصبح الإجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدأ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

وقال باتريك كلوغمان مساعد رئيسة البلدية المكلف بالعلاقات الدولية إنها "بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة في تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس"، مبديا أسفه إزاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.

وكانت عمدة باريس وجهت في نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق أقلية الروهينغا.

وبقيت الرسالة من دون رد، بحسب البلدية، ولم يسبق للزعيمة البورمية أن نددت بأعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينغا. وكانت منظمة العفو الدولية سحبت منها جائزة منحتها إياها عام 2009. وسحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.