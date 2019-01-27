باريس.. 'أوشحة حمراء' و'سترات صفراء'

نزل نحو 10 آلاف شخص من "الأوشحة الحمراء" إلى شوارع باريس الأحد، متحدين المطر، "للدفاع عن الديموقراطية والمؤسسات" بمواجهة أعمال العنف التي تخللت تظاهرات "السترات الصفراء" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحمل المتظاهرون أعلاما فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل "نعم للديموقراطية، لا للثورة"، في حين ارتدى بعضهم قمصانا كتبت عليها عبارات مثل "أحب جمهوريتي" و"أوقفوا العنف".

ويبدو أن نسبة المشاركة تطابقت مع توقعات المنظمين الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة ستكون بحدود 10 آلاف شخص "على الاقل"، في حين أن الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين بلغ 10500.

وقال صاحب مبادرة الدعوة إلى هذه التظاهرة لوران سولييه، إن المشاركين لبوا الدعوة التي وجهها إلى "المنتمين إلى الأكثرية الصامتة الذين بقوا قابعين في منازلهم منذ 10 أسابيع".

وهو بذلك يشير إلى التظاهرات الأسبوعية "للسترات الصفراء" التي كانت تجري كل يوم سبت منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على سياسات الحكومة في المجالين المالي والاجتماعي، والتي تخللتها أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. وكان نحو أربعة الاف من محتجي "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس السبت، مقابل سبعة آلاف الأسبوع الماضي، في حين بلغ عددهم في أنحاء فرنسا نحو 69 ألف متظاهر ليوم السبت، الـ11 على التوالي.

وحسب الدعوة إلى هذه التظاهرة، فإنها غير موجهة ضد "السترات الصفراء"، ولا هي تعبير عن الدعم للرئيس إيمانويل ماكرون، بل الهدف منها الدفاع عن الجمهورية.

وأعرب عدد من متظاهري "الأوشحة الحمراء" خلال تظاهرة الأحد عن تأييدهم لبعض مطالب "السترات الصفراء"، لكنهم يرفضون العنف "الذي استهدف المؤسسات". وقالت ماري لين البالغة الثانية والستين من العمر والتي تعمل ممرضة في مستشفى حكومي، إنها قدمت من الضاحية الجنوبية لباريس للمشاركة في تظاهرة الأحد.

وأكدت أنها "ليست ضد الفكرة الأساسية للسترات الصفراء أي الاحتجاج قليلا"، لكنها تريد القول أيضا "أوقفوا العنف اللفظي والمادي". وقالت كريستين (63 عاما) وهي موظفة مصرف متقاعدة قدمت من فيل باريس في ضواحي باريس "لا أريد أن أرى بلادي تقع في قبضة الديكتاتورية"، معربة عن تخوفها من الأحزاب المتطرفة.