ترامب يرشح باريت لوزارة القوات الجوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا لتولي منصب وزير القوات الجوية الأميركية.

وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "ايروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

وكتب ترامب على تويتر انها "سوف تكون وزيرة ممتازة".

وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأميركية.

وعام 1994 كانت باريت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وإذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.

وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في كانون الأول/ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في آذار/مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.