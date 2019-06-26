باراك يتحدى نتنياهو في انتخابات سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك الأربعاء العودة إلى الساحة السياسية زعيما لحزب جديد سيتنافس في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن "الوقت قد حان" لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو.

وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتنياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية.

وقال باراك (77 عاما) خلال مؤتمر صحفي "جئنا هنا اليوم لنعلق على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب جديد"، ولم يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب لكنه لمح إلى أنه ربما يتحالف مع أحزاب وسطية ويسارية لهزيمة ليكود.

وقال معلقون سياسيون، وفق وكالة أنباء رويترز، إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، للمشهد السياسي قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط وتضر بفرص أقوى منافس لنتنياهو بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، ما قد يؤدي إلى هزيمته في الانتخابات التي ستجرى يوم 17 سبتمبر.