باحثون يتوصلون لمنشأ الكوليرا في اليمن

قال باحثون إن سلالة الكوليرا التي سببت الوباء المتفشي في اليمن، وهو الأسوأ في التاريخ، جاءت من شرق إفريقيا ومن المرجح أنها وصلت عن طريق المهاجرين.

ولبحث أصول الانتشار، قام باحثون في معهد ويلكام سانغر البريطاني ومعهد باستور الفرنسي بعمل تسلسل جيني لعينات من بكتيريا الكوليرا تم جمعها من اليمن ومناطق قريبة.

وشمل ذلك عينات من مركز للاجئين اليمنيين على الحدود السعودية اليمنية و74 عينة أخرى من الكوليرا من جنوب آسيا والشرق الأوسط وشرق ووسط إفريقيا.

وبعد ذلك، قارن الفريق الذي نشر نتائجه في دورية نيتشر الأربعاء، تلك التسلسلات بمجموعة عالمية تضم أكثر من 1000 عينة كوليرا وتوصل إلى أن السلالة التي تسببت في الوباء باليمن تتصل بسلالة تم رصدها أول مرة في عام 2012 في جنوب آسيا وانتشرت عالميا.

غير أن الباحثين وجدوا أن السلالة اليمنية لم تصل مباشرة من جنوب آسيا، وإنما انتشرت وسببت موجات من الإصابة في شرق إفريقيا في 2013 و2014 قبل أن تظهر في اليمن في 2016.

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لكن العينات المتاحة لا تسمح للفريق بأن يحدد على وجه الدقة البلد الذي أتت منه السلالة في شرق إفريقيا.

وقال الباحثون إنهم باتوا الآن في وضع أفضل يمكنهم من تقدير خطر انتشار الكوليرا مستقبلا في مناطق مثل اليمن، وهو ما يتيح للسلطات وقتا أكبر للتدخل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد جرى الإبلاغ عن نحو 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن منذ عام 2017 و2515 حالة وفاة.