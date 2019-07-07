Accessibility links

logo-print logo-print بث مباشر
بحث
سابق لاحق
عاجل
منوعات

بابا الفاتيكان يصلى لضحايا المهاجرين في ليبيا

بابا الفاتيكان خلال صلوات الأحد في روما

أقام البابا فرنسيس صلوات الأحد من أجل الضحايا الذين سقطوا خلال قصف مركز للمهاجرين في ليبيا الأسبوع الماضي.

وطالب البابا في عظته الأسبوعية في روما إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتوفير ممرات إنسانية بشكل موسع للحيلولة دون وقوع مآسي مماثلة.

وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عن مثل هذه الأعمال الخطيرة".

وأصابت غارة جوية مركزا لاحتجاز المهاجرين كان يؤوي مهاجرين أفارقة بشكل أساسي في مدينة طرابلس الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وكثير من المصابين.

ودعا البابا أيضا إلى الصلاة من أجل الضحايا الذين سقطوا في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في أفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

Back to top
XS
SM
MD
LG