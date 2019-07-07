بابا الفاتيكان يصلى لضحايا المهاجرين في ليبيا

أقام البابا فرنسيس صلوات الأحد من أجل الضحايا الذين سقطوا خلال قصف مركز للمهاجرين في ليبيا الأسبوع الماضي.

وطالب البابا في عظته الأسبوعية في روما إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتوفير ممرات إنسانية بشكل موسع للحيلولة دون وقوع مآسي مماثلة.

وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عن مثل هذه الأعمال الخطيرة".

وأصابت غارة جوية مركزا لاحتجاز المهاجرين كان يؤوي مهاجرين أفارقة بشكل أساسي في مدينة طرابلس الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وكثير من المصابين.

ودعا البابا أيضا إلى الصلاة من أجل الضحايا الذين سقطوا في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في أفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.