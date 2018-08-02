بابا الفاتيكان: عقوبة الإعدام مرفوضة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان الخميس على لسان البابا فرانسيس أن عقوبة الإعدام أصبحت "مرفوضة" في العقيدة الكاثوليكية.

ونشرت الكنيسة مراجعة لموقفها من عقوبة الإعدام أفادت فيها بأن "هناك وعيا متزايدا بأن كرامة المرء لا تفقد حتى بعد ارتكاب جرائم شديدة الخطورة".

وأوضحت أن "هناك أنظمة احتجاز أكثر كفاءة تم تطويرها لضمان حماية المواطنين، من دون أن تحرم بشكل نهائي المدانين من فرصة التكفير (عن الخطايا)".

وخلصت الكنيسة إلى أن تعاليمها الجديدة بهذا الصدد هي أن "عقوبة الإعدام مرفوضة لأنها اعتداء على حرمة وكرامة المرء"، مضيفة أنها ستعمل على إلغاء العقوبة في كل أنحاء العالم.