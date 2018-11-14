أوغلو: نسعى لعلاقات قوية مع واشنطن والرياض

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تحرص على علاقات اقتصادية قويه مع الولايات المتحدة من دون أن تتأثر بالمشاكل السياسية.

وقال أوغلو في نص كلمة معدة سلفا يلقيها أمام البرلمان الأربعاء أثناء عرضه ميزانيه وزارته على النواب، إن بلاده تسعى أيضا إلى تعميق العلاقات مع السعودية في كل المجالات.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد طالب بوقف بيع طائرات F-35 إلى تركيا ما لم يثبت الرئيس دونالد ترامب أن تركيا لا تهدد حلف شمال الأطلسي أو تشتري معدات دفاعية من روسيا أو تعتقل مواطني الولايات المتحدة.

الدعوة التركية تأتي بعد تدهور في الأوضاع الاقتصادية أعقب توترا في العلاقات مع واشنطن على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأميركي أندرو برونسون لنحو سنتين، قبل إفراجها عنه لاحقا.

وتأتي التصريحات التركية في خضم جدل مع السعودية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتدعو تركيا السعودية إلى الكشف عن الجهة التي أصدرت الأمر بقتل خاشقجي، الذي كان من أشد منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.