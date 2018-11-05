انهيار مبنى في مرسيليا

أعلنت السلطات الفرنسية انهيار مبنى في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، ما خلف كومة ضخمة من الركام من دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وبثت السلطات المحلية صورة أظهرت فقط كومة من الأنقاض والعوارض الخشبية، وفجوة كبيرة للمبنى المنهار، فيما بدا عناصر الإطفاء والشرطة في الموقع.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه مواطن وبث على محطة (بي إف إم-تي في)، سحبا من الغبار في الشارع والمارة يغطون أفواههم بأكمامهم.

وظهر المبنى في الصور مكونا من ستة طوابق على الأقل.

وحثت السلطات المواطنين على تجنب المنطقة وإفساح المجال لخدمات الطوارئ.

وقالت سابين بيرناسكوني رئيسة مجلس بلدية هذا الجزء من مرسيليا، إن المبنى كان في حالة سيئة وصدر له أمر إخلاء، لكنها لم تستبعد أن يكون بعض "الغوغاء" قد استخدموه.