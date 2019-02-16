انهيار عدة طوابق في مبنى بجامعة روسية

أعلنت أجهزة الطوارئ في روسيا انهيار جزء من سقف وعدد من طوابق أحد المباني التابعة لجامعة سان بطرسبرغ الوطنية لأبحاث تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات.

وقالت السلطات إن الحادث في ثاني كبريات مدن البلاد وقع بعد ظهر السبت، مؤكدة بعد ساعتين على الانهيار عدم وقوع خسائر بشرية فيما لم ترد معلومات عن إصابات.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن 81 طالبا بينهم جميع الطلاب الأجانب في المؤسسة تم إجلاؤهم، وأشارت إلى أن فرق الطوارئ لم تعثر على أي شخص تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن تحقيقا جنائيا فتح حول الخروقات لمعايير السلامة في المبنى الذي يخضع لعمليات إصلاح.

وذكرت وزارة الطوارئ أن الحادث وقع فيما كانت أعمال البناء جارية.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع تويتر أشخاصا داخل المبنى لحظة انهيار الطوابق.

وتعد الجامعة، المعروفة اختصارا بـ"ITMO"، إحدى أهم الجامعات البحثية الوطنية الروسية.