متطوعون يوجهون حركة السير ونيويوركيون آخرون يواجهون الظلمة بالموسيقى

اشتكى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من انقطاع الكهرباء في أجزاء من مانهاتن في نيويورك مساء السبت، وتحدثوا عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

وظهرت الشاشات الإعلانية مظلمة. وتجاوزت القطارات المحطات الواقعة في أحياء وسط المدينة.

وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن. وأعلنت "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

​ونشر مغردون تسجيلات لنيويوركيين يتطوعون لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة: