Accessibility links

logo-print logo-print بث مباشر
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

متطوعون يوجهون حركة السير ونيويوركيون آخرون يواجهون الظلمة بالموسيقى

غروب الشمس على مانهاتن الجمعة

اشتكى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من انقطاع الكهرباء في أجزاء من مانهاتن في نيويورك مساء السبت، وتحدثوا عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

وظهرت الشاشات الإعلانية مظلمة. وتجاوزت القطارات المحطات الواقعة في أحياء وسط المدينة.

وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن. وأعلنت "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

​ونشر مغردون تسجيلات لنيويوركيين يتطوعون لتنظيم حركة السير بعد انطفاء إشارات أضواء الإشارات الضوئية، فيما عزف آخرون ورقصوا أمام محطات المترو المتوقفة:

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG