انفجار يستهدف حافلة سياحية بالقاهرة

استهدف انفجار حافلة سياحية الأحد قرب المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية وطبية وقوع 17 مصابا جراء الانفجار.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور الحافلة التي كانت تقل سياحيا من جنوب إفريقيا، ما أدى إلى إصابة مصريين وأجانب.

وخلف الانفجار خسائر مادية في عدد من السيارات التي كانت تمر في وقت الانفجار.

​وأكد عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به ان المتحف آمن و لم يتأثر أي من مبانيه او أسواره بالانفجار.

وأوضح أن موقع الانفجار يبعد عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا و يبعد عن مبني المتحف مسافة أكثر من 400 متر.