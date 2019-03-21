انفجار قوي يهز مصنع كيماويات صيني

هز انفجار قوي مصنع كيماويات في شرق الصين الخميس، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون يسعون للتأكد مما إذا كان قد أسفر عن إصابات.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره "تيانجيياي للكيماويات" في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، وفق المسؤولين.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع "بكين نيوز" الحكومي على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر انفجارا هائلا مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المصنع.

وأظهر لقطات أخرى دخانا رماديا كثيفا يتدفق من موقع الانفجار.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين، حين لا تطبق عادة معايير الأمان بصرامة.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قتل 23 شخصا وأصيب 22 آخرين في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغجياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين والتي من المقرر أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.

وفي تموز/يوليو 2018، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد. وقالت السلطات المحلية إن الشركة قامت بعمليات بناء غير قانونية ولم تخضع لفحوص السلامة.

وفي 2015 أدت انفجارات كبيرة في منشأة لتخزين الحاويات إلى مقتل 165 شخصا على الأقل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

وتسببت الانفجارات في خسائر بأكثر من مليار دولار وأثارت موجة غضب في البلاد لانعدام الشفافية في الكشف عن أسباب الحوادث وأثرها البيئي.