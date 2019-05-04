انفجار بمصنع كيميائي في إلينوي

هزّ انفجار كبير مصنعا كيميائيا في ولاية إلينوي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة وفقدان اثنين آخرين، وفق ما أفادت به السلطات السبت.

ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة على بعد 65 كلم شمال شيكاغو، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة أنه تم الإبلاغ عن "دوي انفجار قوي جدا واهتزاز للأرض".

وتحركت على أثر ذلك الشرطة والفرق الطبية وعناصر الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة على الحريق.

وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر المسؤول في قسم الإطفاء ستيف لينزي في ووكيغان.