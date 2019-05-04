Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

انفجار بمصنع كيميائي في إلينوي

صورة من موقع الانفجار نشرتها شرطة ووكيغان على تويتر

هزّ انفجار كبير مصنعا كيميائيا في ولاية إلينوي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة وفقدان اثنين آخرين، وفق ما أفادت به السلطات السبت.

ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة على بعد 65 كلم شمال شيكاغو، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة أنه تم الإبلاغ عن "دوي انفجار قوي جدا واهتزاز للأرض".

وتحركت على أثر ذلك الشرطة والفرق الطبية وعناصر الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة على الحريق.

وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر المسؤول في قسم الإطفاء ستيف لينزي في ووكيغان.

Back to top
XS
SM
MD
LG