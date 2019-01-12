انفجار قوي في باريس

أصيب عدد من الأشخاص في انفجار قوي وقع في مخبز وسط باريس صباح السبت وأدى إلى حريق وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة.

وقالت الشرطة إن تسربا محتملا للغاز سبب الانفجار، وأفاد مراسل الحرة في العاصمة الفرنسية بأن 20 شخصا أصيبوا بجروح وفقا للتقييم الأول للسلطات اثنان منهم في حالة طوارئ مطلقة وسبعة مصابون بجروح خطيرة في حين يعاني 11 من جروح طفيفة.

واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة (08:00 ت.غ) في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية.

وأظهرت صور نشرت على تويتر ركاما متناثرا في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى واشتعلت فيه النيران. كما تعرضت سيارات متوقفة لأضرار.

وناشدت الشرطة الفرنسية المارة الابتعاد عن المكان للسماح لفرق الطوارئ بالوصول إلى المتضررين.

وهرع عناصر الإطفاء لإخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الإسعاف مصابين في موقع الحادث.