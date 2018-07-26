انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين

فجر رجل قنبلة خارج السفارة الأميركية في بكين الخميس، ما أدى إلى إصابته هو فقط، بحسب الشرطة الصينية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا وسيارات الشرطة تحيط بالسفارة بعد وقت قصير من وقوع الانفجار.

وقالت السفارة الأميركية ببكين في بيان إن الانفجار وقع حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي في شارع يقع خارج الجانب الجنوبي الشرقي لمجمع السفارة، مشيرة إلى عدم إصابة آخرين غير منفذ الهجوم أو وقوع خسائر مادية للسفارة.

ونشرت دائرة شرطة بكين بيانا على موقعها الإلكتروني حددت فيه هوية المشتبه به باسم الشهرة فقط، وهو جيانغ، وقالت إنه يبلغ من العمر 26 عاما وإنه أحد سكان مدينة تونغلياو في منطقة منغوليا الداخلية الصينية.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به أصيب بجروح في يده جراء انفجار العبوة الناسفة التي صنعت من الألعاب النارية.

ولم تذكر الشرطة دوافعه، وقالت إنها فتحت تحقيقا.