انفجار في منطقة عسكرية قرب دمشق

تردد دوي انفجار السبت في أنحاء عدة من دمشق، قال الإعلام الرسمي السوري إنه وقع في "منطقة عسكرية" عند الأطراف الغربية للعاصمة، من دون أن يحدد أسبابه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "الصوت الذي سمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية في مشروع دمر"، في إشارة إلى منطقة سكنية حديثة البناء تقع على تلة في غرب دمشق.

وأضافت الوكالة أن انفجارا وقع في "أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه".

ولم تتضح ملابسات الانفجار وما إذا كان قد تسبب بسقوط ضحايا. ولم ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد.

ونشرت حسابات سورية على فيسبوك وتويتر صورا قالت إنها للدخان المتصاعد من منطقة الانفجار.

وتشهد العاصمة السورية هدوءا بعدما تمكنت القوات الحكومية قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء في أطراف دمشق وكامل منطقة الغوطة الشرقية التي شكلت معقلا للفصائل المعارضة على مدى سنوات.

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر ضربات على أهداف في محيط دمشق ومطارها، تقول إنها مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري أو حلفائه وتحديدا القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.