انفجار في مخزن عتاد للحشد الشعبي في الحسينية

انفجر مخزن عتاد داخل مقر تابع لفرقة العباس القتالية، وهي إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، في ناحية الحسينية على الطريق بين كربلاء وبغداد بسبب حريق اندلع داخل المقر.

ونقل موقع (بغداد اليوم) الذي نشر مقطع فيديو للانفجار عن مصدر أمني قوله إن حريقا اندلع داخل مقر الفرقة أدى إلى انفجار أعتدة مخزونة، وإن فرق الإنقاذ والدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي في كربلاء ميثم العتابي في تصريحات صحافية إن انفجار الكدس كان في مقر لتصنيع الدبابات التابع لفرقة العباس القتالية بمنطقة الحسينية شمال محافظة كربلاء، مبينا أن حدوث الانفجار كان بسبب سوء الخزن وارتفاع درجات الحرارة.