انفجاران يضربان العاصمة التونسية.. وسقوط ضحايا

شهدت العاصمة التونسية الخميس تفجيرين انتحاريين أسفرا عن سقوط ضحايا.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه في الساعة 10:50 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجل أمن وثلاثة مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت إذاعة موزاييك اف ام أن التفجير الثاني استهدف مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، ووقع في مأوى السيارات الخلفي في منطقة القرجاني بالعاصمة.

وهذا فيديو تداوله مستخدمو تويتر لما قالوا إنه موقع الانفجار.