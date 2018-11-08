انفجار سيارة مفخخة في الموصل

انفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة الموصل في شمال العراق مساء الخميس، في أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر في شرطة نينوى أن عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح.



ومع أن القوات العراقية طردت داعش من كل المناطق الحضرية التي كان يسيطر عليها، إلا أن التنظيم المتطرف ما زال يحتفظ بخلايا سرية في أنحاء عدة من العراق، ولا سيما في المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا، إضافة إلى غرب الموصل.