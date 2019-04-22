اتهام جماعة إسلامية بتدبير هجمات سريلانكا

أعلنت الحكومة السريلانكية الاثنين أن تنظيما إسلاميا محليا هو "جماعة التوحيد الوطنية" يقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية التي أوقعت قرابة 300 قتيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني إن الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة "دعم دولي".

وقال "لا نعتقد أن تنظيما صغيرا في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك".

وأضاف "نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم وصلاتهم الأخرى وكيف جندوا انتحاريين هنا وكيف صنعوا قنابل مثل هذه".

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية فإن قائد الشرطة أصدر في 11 نيسان/أبريل تحذيرا يؤكد أن "وكالة استخبارات أجنبية" أفادت بأن "جماعة التوحيد الوطنية" تخطط لشن هجمات على كنائس وعلى مفوضية الهند العليا في كولومبو.

ولا يعرف الكثير عن هذه الجماعة المتشددة المتهمة بتخريب تماثيل بوذية.

وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن جميع الموقوفين وعددهم 24 شخصا على خلفية الاعتداءات، ينتمون لجماعة "متطرفة" دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أنها عثرت على 87 صاعق قنابل في محطة للحافلات في العاصمة كولومبو.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على الصواعق في محطة "باستيان ماهاواتا برايفت". يقع هذا الحي في منتصف الطريق بين الفنادق الفاخرة المواجهة للشاطئ وكنيسة القديس أنطونيوس، ومواقع الهجمات في أحد الفصح في كولومبو.

وأضاف البيان أن "12 صاعقا كانوا على الأرض و75 في سلة للمهملات قريبة من المكان".

وتابع أنه "لم يتم القبض على أي مشتبه بهم وتواصل الشرطة التحقيق".

تحديث: 10:43 ت.غ

أعلنت الحكومة السريلانكية فرض منع التجول مجددا ليل الاثنين الثلاثاء، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وكانت السلطات فرضت منع التجول مساء الأحد، ورفعته عند الساعة السادسة صباح الاثنين.

وللحد من الازدحام، أعلنت سريلانكا التي تضم 21 مليون نسمة يومي عطلة. فقد أغلقت المدارس وبورصة كولومبو، لكن العديد من السريلانكيين كان عليهم التوجه إلى أعمالهم.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت أن حصيلة التفجيرات ارتفعت الاثنين إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه إن "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلا و500 جريح".

وقالت الشرطة فجر الاثنين إنها فككت عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

وقالت إن العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد الفصح.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليّا.

واعتقلت السلطات السريلانكية الاثنين ما مجموعه 13 رجلا لتورطهم بالتفجيرات الدامية​.

ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها.

وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ قال الأحد إنّه تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات.

وقال رئيس الوزراء في كلمة عبر التلفزيون "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية"، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم "علاقات مع الخارج"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أن حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في الجزيرة الأحد ارتفعت إلى 207 قتلى وأكثر من 450 جريحا.

وقال الناطق باسم الشرطة إن هذه الحصيلة تأخذ في الاعتبار ضحايا ثمانية انفجارات وقعت في الجزيرة. وأضاف أنه "لا يمكن أن نؤكد أنها هجمات انتحارية".

منع التجول

أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا الأحد فرض منع للتجول في البلاد بعد سلسلة اعتداءات استهدفت عددا من الفنادق والكنائس في الجزيرة.

وسيستمر منع التجول حتى إشعار آخر أثر هذه الهجمات التي أودت بحياة 160 شخصا على الأقل، حسب حصيلة ما زالت موقتة.

وأعلنت شرطة كولومبو أن انفجارا ثامنا وقع بعيد ظهر الأحد في سريلانكا التي ضربتها سلسلة اعتداءات استهدفت فنادق وكنائس، حيث قالت الشرطة السريلانكية أن انتحاريا قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في هجوم ثامن استهدف مبنى في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

وضربت الاعتداءات الكنائس والفنادق في يوم عيد الفصح الكاثوليكي في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا.

وأضافت الشرطة أن 254 شخصا أدخلوا إلى المستشفى في كولومبو فيما جرى إحصاء 60 مصابا في الانفجارين الذين وقعا خارج العاصمة.

تحديث

أصيب ما لا يقل عن ثمانين شخصا بجروح الأحد في انفجارين وقعا في كنيستين بسريلانكا خلال قداس عيد الفصح، على ما أفاد مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كولومبو.

وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

ونقلت وكالة رويترز أن عددا من الانفجارات وقع في العاصمة كولومبو وفي مناطق أخرى من سريلانكا.

ونشر ناشطون مقطع فيديو من داخل إحدى الكنائس بعد الانفجار:

ووقع انفجاران آخران في فندقين بالعاصمة كولومبو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 شخصا لقوا مصرعهم في الانفجارات بينما أصيب أكثر من 160 آخرين.