ضحايا في سلسلة انفجارات في كابول

قالت مصادر أمنية في العاصمة الأفغانية الخميس إن ثلاثة انفجارات وقعت بالقرب من مراسم عيد النوروز في منطقة كارته سخي غرب كابول ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين معظمهم من المدنيين.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد إن الانفجارات نتجت عن عبوات ناسفة تم زرعها مسبقا في منطقة علي أباد، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت المنطقة.

وتشهد كابول انتشارا أمنيا كبيرا وتحاول السلطات تأمين العاصمة في أول أيام السنة الشمسية التي يحتفل بها الأفغان.

وحذرت السفارة الأميركية في كابول من احتمال وقوع هجمات في العاصمة وقالت إن الإرهابين قد يشنون الهجمات على الأماكن العامة ومرافق حكومية ودولية في أول أيام السنة الأفغانية الجديدة.