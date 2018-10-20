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انفجارات تستهدف مراكز تصويت في كابول

ناخب أفغاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

هزت عدة انفجارات السبت مراكز تصويت في كابول موقعة ضحايا لم يتضح عددهم بعد، فيما تنظم أفغانستان انتخابات تشريعية.

وشاهد صحافي في فرانس برس ناخبين يفرون بعد وقوع انفجار في مركز تصويت بشمال العاصمة، كما أفاد آخرون بحدوث انفجارات في مراكز اقتراع أخرى.

وقال أحد الناخبين: "كنت أحاول الإدلاء بصوتي لكنني اضطررت إلى الفرار للنجاة بعد التفجير"، مشيرا إلى أنه شاهد عدة جرحى يتم نقلهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي حصول تفجيرين قرب مركزي اقتراع.

وأفاد مسؤول بسقوط "قتلى وجرحى" جراء التفجيرات التي وقعت بعد هجوم نفذته حركة طالبان الخميس على اجتماع أمني في مقر حاكم ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، قتل خلاله قائد شرطة الولاية الجنرال عبد الرازق.

ويتنافس أكثر من 2500 مرشح على مقاعد مجلس النواب في البرلمان التي يبلغ عددها 249. ويفترض أن تختتم مساء الأربعاء الحملة التي بدأت في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسجل حوالى تسعة ملايين ناخب على لوائح المقترعين لكن نسبة المشاركة قد تكون ضئيلة بسبب المخاوف من اعتداءات.

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