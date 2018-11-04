انطلاق مناورات 'درع العرب- 1' في مصر

انطلقت في مصر الأحد تدريبات "درع العرب - 1" بمشاركة دول عربية بينها السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت.

وتستمر التدريبات المشتركة حتى الـ16 من الشهر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط.

وتهدف المناورات وفق بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، إلى استخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة والتي تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة.

وتهدف التدريبات أيضا إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.

ويعد "درع العرب 1" وفق البيان "أول تدريب عربي مشترك خالص" تستضيفه مصر.