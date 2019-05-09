انطلاق السباق على المناصب العليا للاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس بعد اجتماع لقادة الدول الأعضاء في مدينة سيبيو الرومانية أن قمة أوروبية خاصة ستعقد في نهاية الشهر الجاري لإعداد الترشيحات للمناصب الرئيسية في الاتحاد.

وقال توسك في مؤتمر صحافي إنه بعد يومين من انتهاء الانتخابات الأوروبية "في 28 أيار/مايو، سأدعو جميع القادة الـ28 للاجتماع من أجل البدء بعملية التعيينات".

وأضاف أنه يريد من قادة الاتحاد انتخاب خلف لجان-كلود يونكر قبل نهاية حزيران/يونيو.

وجاء الاجتماع قبل أسبوعين فقط على الانتخابات الأوروبية التي يمكن أن تأتي بموجة جديدة من الشعبويين إلى هيئة صنع القرار في الاتحاد.

وتغيبت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن الاجتماع الذي تطرق إلى استراتيجية لخمس سنوات لتنشيط الاتحاد ومن يُفترض أن يقوده.

وعرض توسك خلال الاجتماع الخطوط العريضة لـ"أجندة استراتيجية" ستتم مناقشتها بشكل أكثر تفصيلا، حتى يتمكن القادة من إقرارها في قمتهم المرتقبة في حزيران/يونيو.