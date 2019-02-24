انشقاق عشرات العسكريين عن مادورو

انشقّ أكثر من 100 عسكري وشرطي فنزويلي وعبروا الحدود إلى كولومبيا، حسب ما ذكرت سلطات الهجرة في بوغوتا الأحد، فيما يتزايد التوتر بين البلدين الجارين بسبب المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا الانشقاق بعد أن دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الجيش إلى التخلّي عن الرئيس نيكولاس مادورو، والمساعدة في إدخال المساعدات لتخفيف النقص في الأغذية والأدوية.

وأعلنت سلطات الهجرة في بوغوتا أنها استقبلت حتى الآن "أكثر بقليل من 100 عنصر في القوات المسلحة الفنزويلية غادروا بلادهم هربا من دكتاتورية مادورو".

ولم توضح السلطات رتب العسكريين المنشقّين، مشيرة إلى أنّ غالبيتهم عبروا إلى إقليم نورتي دي سانتاندر الكولومبي المحاذي لولاية تاتشيرا الفنزويلية.