انسحاب أميركي مرتقب من معاهدة الصواريخ

يرتقب أن يعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى (آي إن إف)، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون على اطلاع على القرار لوسائل إعلام أميركية.

وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب روسيا بانتهاك المعاهدة منذ عام 2014، ويتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بعدم الالتزام بالاتفاق الذي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة.

وكان بومبيو قد قال في الرابع من كانون الأول/ديسمبر إن واشنطن ستنسحب من المعاهدة الموقعة في 1987 في غضون 60 يوما إذا واصلت موسكو انتهاكها وإذا لم تسحب روسيا منظومتها الصاروخية الأرضية الجديدة "9ام729".

وقالت ألمانيا الجمعة على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس الذي قام بزيارات مكوكية بين موسكو وواشنطن في الأسابيع الماضية سعيا لإنقاذ المعاهدة إن روسيا "أبطلت فعليا" (آي إن إف). وصرح الوزير الألماني قبيل محادثات مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي في بوخارست "تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة تم خرقها من الجانب الروسي والدعوات في الأيام الـ60 الماضية لمزيد من الشفافية والمعلومات، لم تتمخض عن أي شيء".

وتحظر المعاهدة التي وقعها الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغن والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، الصواريخ التي تطلق من البر ويبلغ مداها بين 500 و5500 كلم، ووضعت حدا لنشر رؤوس حربية في أوروبا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سباق تسلح جديد في حال انهيار المعاهدة، وهو احتمال أثار قلق عدد من الدول الأوروبية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن التاريخ علم بلاده "درسا في غاية الوضوح". وأضاف أن "هذا الدرس الواضح يفيد أنه في أي نزاع بين الشرق والغرب، نحن في وسط أوروبا نخسر دائما".

وتابع "نحن في المجر، لا أعتقد أن لدينا الكثير من التأثير في هذه المسألة. لا يمكننا سوى أن نأمل بتعاون أكثر براغماتية بين الشرق والغرب".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن القادة العسكريين سيبدأون الاستعداد "لعالم من دون معاهدة آي إن إف"، لكنه أكد في الوقت ذاته التزام الحلف بخفض الأسلحة.

وتصر روسيا على أن المنظومة الصاروخية تلتزم ببنود المعاهدة، وعرضتها أمام مسؤولين عسكريين أجانب ووسائل إعلام الأسبوع الماضي في مسعى لتبديد المخاوف.