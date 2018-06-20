إنستغرام.. مليار مستخدم وخاصية فيديو جديدة

قالت إنستغرام الأربعاء إن عدد مستخدميها تجاوز مليار مستخدم نشط للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ"فيسبوك" في 2010.

وبهذا تصبح إنستغرام المنصة الرابعة التي تصل إلى مليار مستخدم، بعد فيسبوك الذي تجاوز ملياري مستخدم، و واتسآب وماسنجر.

وتخطت إنستغرام شبكات تواصل اجتماعي منافسة مثل تويتر وسناب شات، وباتت تكسب المزيد من المستخدمين الشباب.

وأعلنت إنستغرام أيضا البدء باعتماد منصة جديدة تسمح بإنشاء مقاطع فيديو طويلة تصل مدتها لساعة كاملة بدلا من دقيقة واحدة كما هو الآن.

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23 — Instagram (@instagram) June 20, 2018

وسيكون للمنصة الجديدة التي أطلق عليها اسم " IGTV" تطبيق منفصل على الهواتف الذكية ويمكن مشاهدتها على إنستغرام.

وسيتيح "IGTV" لأي مستخدم تحميل مقاطع فيديو طويلة وسيحتوي أيضا على قنوات للمستخدمين على غرار تلك الموجودة في يوتيوب.