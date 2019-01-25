في مطلع 2020، قد تتمكن من إرسال رسالة من واتساب لمستخدم أخر على فيسبوك مسنجر.

صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت الجمعة في تقرير إن شركة فيسبوك تعكف على العمل لدمج خدمات التراسل بين تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك مسنجر.

وبحسب التقرير، يسعى الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إلى دمج الخدمات ما بين التطبيقات التابعة لفيسبوك، فيما ستبقى هذه التطبيقات موجودة بشكل منفصل.

ويتوقع أن تكون خدمة التراسل الأمن متاحة أيضا ما بين الرسائل عبر التطبيقات الثلاثة، والتي يمكن استخدامها حاليا في تطبيق واتساب.

ويتيح الاندماج لفيسبوك جمع مزيد من المعلومات عن المستخدمين، إذ يتطلب الدخول إلى تطبيق واتساب رقم هاتف، فيما يمكن للمستخدمين الولوج إلى فيسبوك وإنستغرام عبر عنوان بريد إلكتروني.