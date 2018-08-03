بعد عقوبات أميركية.. تراجع قياسي لليرة التركية

سجلت الليرة التركية الجمعة أدنى سعر لها أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على مسؤولين حكوميين مطلع الأسبوع الجاري.

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 1% لتسجل مستوى قياسيا جديدا بقيمة 5،1125 أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الأوروبية المبكرة. وهو أدنى مستوى لها أمام الدولار على الإطلاق، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" المختصة.

وبلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته منذ أكثر من 14 عاما الجمعة، مع ارتفاع في أسعار الغذاء وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ودفعت عمليات بيع الليرة، التي فقدت بين 20 إلى 25 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع.

ويثير امتناع البنك المركزي التركي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين عبد الحميد غول وسليمان سيولو بسبب دورهما في احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أصول وممتلكات المسؤولين التركيين ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معهما.