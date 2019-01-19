'انتهاك الخصوصية' يلاحق فيسبوك

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ممثلين عن جهة تنظيمية في الولايات المتحدة اجتمعوا لمناقشة فرض غرامة على فيسبوك لانتهاكها اتفاقا قانونيا مع الحكومة لحماية خصوصية البيانات الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة التجارة الاتحادية تجري تحقيقا في أنشطة فيسبوك منذ العام الماضي لكنها لم تكمل بعد نتائج التحقيق ولم تخلص أيضا بعد للمبلغ الإجمالي للغرامة.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن فيسبوك تحدثت مع موظفي اللجنة عن التحقيق.

لكن تقرير الصحيفة أشار إلى أن من غير الواضح إن كانت الشركة ستسوي الأمر مع اللجنة من خلال قبول دفع غرامة مالية كبيرة من المتوقع أن تفوق بكثير غرامة فرضتها اللجنة على محرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابت وبلغت 22.5 مليون دولار في 2012.

المصدر: رويترز