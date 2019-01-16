انتهاء محنة إيطاليين في غزة

غادر ثلاثة عناصر أمن إيطاليين غزة الأربعاء بعد نحو 24 ساعة أمضوها داخل مبنى تابع للأمم المتحدة إثر مطاردة قوات أمن حماس لهم للاشتباه بتورطهم في عملية إطلاق نار، بحسب ما أوضح مصدر رسمي وآخر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي إن "العناصر الثلاثة كانوا في غزة من أجل التحضير لزيارة مرتقبة سيجريها القنصل العام الإيطالي في القدس، وقد اضطروا للبقاء داخل مبنى الأمم المتحدة يوما كاملا تقريبا إثر الحادث".

وقال مصدر أمني في غزة إن الإيطاليين الثلاثة سمح لهم بالمغادرة بعدما دققت قوات الأمن في هوياتهم وتأكدت من "أنهم موظفون في السفارة الإيطالية، وأنهم لم يشاركوا في أي مخالفات".

وحماس في حالة تأهب قصوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد عملية لقوات النخبة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

