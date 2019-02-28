مصر.. التحقيقات مستمرة في حادث القطار

أعلنت رئيسة مصلحة الطب الشرعي في مصر سعاد عبد الغفار انتهاء عملية تشريح جثامين ضحايا حادث انفجار جرار قطار في محطة بالقاهرة.

وقالت المسؤولة في تصريحات صحافية الخميس إن عينات من جثامين الضحايا أخذت لإجراء تحليل الحمض النووي من أجل معرفة هويتهم وتحديد سبب الوفاة.

وأكدت أن مصلحة الطب الشرعي لم تسلم أيا من جثامين ضحايا الحادث لذويهم في انتظار نتائج التحليل.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد في وقت سابق الخميس ارتفاع عدد قتلى الحادث إلى 22 بعد وفاة شخصين متأثرين بجروحهما أحدهما مسعف والآخر مجهول الهوية.

واستدعت النيابة العامة الخميس القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية محمد حسين ومدير المحطة مصطفي مهران وعدد من الموظفين للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

يذكر أن الحادث وقع حين صدم قطار مسرع حائطا عند طرف رصيف محطة رمسيس الرئيسية المزدحمة في القاهرة الأربعاء.

وبحسب أرقام أكدتها السلطات أصيب 40 شخصا على الأقل بجروح في الحادث الذي أدى على الفور إلى استقالة وزير النقل هشام عرفات.