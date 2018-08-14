ما قد تجهله عن الحياة في أميركا.. تجربة شخصية

من مومباي بالهند إلى سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأميركية، الحياة مختلفة تماما، الحريات؟ مستوى المعيشة؟ حتى نظام الضريبة.

المبرمج الهندي أنيرود تشاتورفيدي، يحكي تجربته بعد سبع سنوات من الانتقال للعمل في شركة لينكيد أن، حيث تغيرت حياته عام 2011، كما يقول في تدوينة على موقع "كورا".

فما هي ميزات أميركا من وجهة نظر هذا الشاب؟

الخصوصية والمشاركة

يقول تشاتورفيدي إن الكل في أميركا يحتفظ لنفسه بالإنجازات والإحباطات "على العكس من الهند حيث يتفاخر الناس بثرواتهم ويشاركون إنجازاتهم مع الآخرين".

نظرة مختلفة للتسوق

"العمالة في الهند رخيصة فتجد من يساعدك خلال التسوق على حمل مشترياتك ويقدم لك النصح"، في أميركا يرى تشاتورفيدي أن ذلك غير موجود، وهذا يحول التسوق إلى "مهمة روتينية بدلا من نشاط مبهج".

المسؤوليات

عندما كان المبرمج الشاب متدربا لاحظ أن المديرين أو الموظفين الأقدم لن يلوموا متدربا" على شيء لم يفعله بشكل صحيح أو لم يفهمه، ويقول "سيجلسون معك بصبر حتى تفهم الأمر".

الأثرياء والفقراء

يلاحظ تشاتورفيدي أن الوجبات السريعة الرخيصة في أميركا تسبب السمنه، لذا من المنطقي أن تجدبشكل عام أن السمنة منتشرة بين الفقراء، والأغنياء يتمتعون بالنحافة والجسد الصحي.

أساسيات الحياة

"لا أحد يعاني للحصول على أساسيات الحياة"، يقول تشاتورفيدي موضحا أن كل شخص تقريبا بإمكانه الحصول على القدر الأساسي للعيش من الطعام والماء والملابس والصرف الصحي في أميركا.

الفتيات "غير منحلات"

يقول مصمم البرمجيات بـ"لينكد أن" إنه على العكس من الصورة الذهنية السائدة التي تشكلها، برأيه، الأفلام المنتجة في هوليوود، فإن الفتيات في أميركا "غير منحلات" أخلاقيا.

المنازل

"المنازل المبنية بالطوب، غالية في أميركا"، يلاحظ تشاتورفيدي ذلك على العكس مما كان يراه في الهند. في الولايات المتحدة معظم المنازل مبنية بالخشب.

هوس القهوة

يتعجب المبرمج الهندي من ازدحام الموظفين على متاجر القهوة مثل "ستاربكس" و"دنكن دونتس" صباح كل يوم، ويتساءل: "لماذا لا يصنعون القهوة أو يشربونها قبل مغادرة منازلهم؟".

الأسعار

يثير اختلاف الأسعار التي تضعها المتاجر على منتجات التجزئة مقارنة بالجملة حيرة تشاتورفيدي. ويضرب مثلا: "علبة من مشروب المياه الغازية قد تساوي دولارا، و12 علبة بالجملة تباع بثلاثة دولارات".

العلم

​يقول تشاتورفيدي إن من بين أبرز ما شد انتباهه في أميركا هو انتشار الأعلام في كل مكان، فوق أسطح المنازل وفي المدارس ومباني المحال التجارية والشركات، وحتى على الملابس، ويقارن ذلك بما كان يشاهده في الهند، حيث تحكم قوانين صارمة استخدام علم البلاد.