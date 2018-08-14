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ما قد تجهله عن الحياة في أميركا.. تجربة شخصية

طالبات جامعيات أميركيات

من مومباي بالهند إلى سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأميركية، الحياة مختلفة تماما، الحريات؟ مستوى المعيشة؟ حتى نظام الضريبة.

المبرمج الهندي أنيرود تشاتورفيدي، يحكي تجربته بعد سبع سنوات من الانتقال للعمل في شركة لينكيد أن، حيث تغيرت حياته عام 2011، كما يقول في تدوينة على موقع "كورا".

فما هي ميزات أميركا من وجهة نظر هذا الشاب؟

الخصوصية والمشاركة

يقول تشاتورفيدي إن الكل في أميركا يحتفظ لنفسه بالإنجازات والإحباطات "على العكس من الهند حيث يتفاخر الناس بثرواتهم ويشاركون إنجازاتهم مع الآخرين".

نظرة مختلفة للتسوق

متسوقون بأحد المتاجر في مدينة نيويورك
متسوقون بأحد المتاجر في مدينة نيويورك

"العمالة في الهند رخيصة فتجد من يساعدك خلال التسوق على حمل مشترياتك ويقدم لك النصح"، في أميركا يرى تشاتورفيدي أن ذلك غير موجود، وهذا يحول التسوق إلى "مهمة روتينية بدلا من نشاط مبهج".

المسؤوليات

التدرب في الشركات تجربة مختلفة حسب تشاتورفيدي
التدرب في الشركات تجربة مختلفة حسب تشاتورفيدي

عندما كان المبرمج الشاب متدربا لاحظ أن المديرين أو الموظفين الأقدم لن يلوموا متدربا" على شيء لم يفعله بشكل صحيح أو لم يفهمه، ويقول "سيجلسون معك بصبر حتى تفهم الأمر".

الأثرياء والفقراء

أسعار الوجبات السريعة الرخيصة تساهم في مشكلة زيادة الوزن
أسعار الوجبات السريعة الرخيصة تساهم في مشكلة زيادة الوزن

يلاحظ تشاتورفيدي أن الوجبات السريعة الرخيصة في أميركا تسبب السمنه، لذا من المنطقي أن تجدبشكل عام أن السمنة منتشرة بين الفقراء، والأغنياء يتمتعون بالنحافة والجسد الصحي.

أساسيات الحياة

صنبور مياه شرب عمومي في شيكاغو
صنبور مياه شرب عمومي في شيكاغو

"لا أحد يعاني للحصول على أساسيات الحياة"، يقول تشاتورفيدي موضحا أن كل شخص تقريبا بإمكانه الحصول على القدر الأساسي للعيش من الطعام والماء والملابس والصرف الصحي في أميركا.

الفتيات "غير منحلات"

طالبات جامعيات أميركيات
طالبات جامعيات أميركيات

يقول مصمم البرمجيات بـ"لينكد أن" إنه على العكس من الصورة الذهنية السائدة التي تشكلها، برأيه، الأفلام المنتجة في هوليوود، فإن الفتيات في أميركا "غير منحلات" أخلاقيا.

المنازل

منزل مبني بالطوب
منزل مبني بالطوب

"المنازل المبنية بالطوب، غالية في أميركا"، يلاحظ تشاتورفيدي ذلك على العكس مما كان يراه في الهند. في الولايات المتحدة معظم المنازل مبنية بالخشب.

هوس القهوة

64 بالمئة من الأميركيين فوق سن 18 عاما يقولون إنهم يتناولون القهوة يوميا مرة واحدة على الأقل
64 بالمئة من الأميركيين فوق سن 18 عاما يقولون إنهم يتناولون القهوة يوميا مرة واحدة على الأقل

يتعجب المبرمج الهندي من ازدحام الموظفين على متاجر القهوة مثل "ستاربكس" و"دنكن دونتس" صباح كل يوم، ويتساءل: "لماذا لا يصنعون القهوة أو يشربونها قبل مغادرة منازلهم؟".

الأسعار

متجر في ولاية نيوجيرزي
متجر في ولاية نيوجيرزي

يثير اختلاف الأسعار التي تضعها المتاجر على منتجات التجزئة مقارنة بالجملة حيرة تشاتورفيدي. ويضرب مثلا: "علبة من مشروب المياه الغازية قد تساوي دولارا، و12 علبة بالجملة تباع بثلاثة دولارات".

العلم

علم الولايات المتحدة الأميركية
علم الولايات المتحدة الأميركية

​يقول تشاتورفيدي إن من بين أبرز ما شد انتباهه في أميركا هو انتشار الأعلام في كل مكان، فوق أسطح المنازل وفي المدارس ومباني المحال التجارية والشركات، وحتى على الملابس، ويقارن ذلك بما كان يشاهده في الهند، حيث تحكم قوانين صارمة استخدام علم البلاد.

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