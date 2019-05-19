انتخابات مبكرة في النمسا بعد فضيحة

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين الأحد إنه يريد إجراء انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر بعد انهيار الائتلاف الحكومي بسبب فضيحة فساد.

وقال فان دير بيلين للصحفيين بعد محادثاته مع المستشار سيباستيان كورتز "أفضل إجراء انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر وفي مطلع الشهر إذا كان ذلك ممكنا".

وسيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد الموعد خلال الأسابيع المقبلة، إذ من المقرر أن يجري فان دير بيلين مزيدا من المحادثات مع قادة الأحزاب الآخرين.

ويأتي هذا الإعلان بعد 48 ساعة من تطورات شهدت استقالة نائب المستشار من حزب "الحرية" اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه.

وأظهرت تقارير إعلامية الجمعة، استناداً إلى شريط فيديو تم تداوله، أن شتراخه وعد بعقود عامة في مقابل الحصول على مساعدة من رجل أعمال روسي قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.

ونشرت وسائل إعلام ألمانية فيديو صور بكاميرا خفية يظهر شتراخه وهو يناقش في جزيرة إيبيزا قبل أشهر من انتخابات 2017 التشريعية، امرأة يعتقد أنها مرتبطة بشخصية روسية احتمالَ تقديم مساعدات مالية مقابل منحها مدخلا لعقود حكومية مع النمسا.