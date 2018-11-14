موافيرو: ليبيا قد تشهد انتخابات في الربيع

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو الأربعاء إن ليبيا قد تجري الانتخابات في الربيع المقبل.

ويأتي تصريح الوزير بعدما استضافت روما مؤتمرا على مدى يومين في باليرمو سعيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

والتقى زعيما طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر في صقلية الثلاثاء.

وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل.

وألغيت الأسبوع الماضي خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.

ويشكل مؤتمر باليرمو محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.