انتخابات باكستان.. تفجير انتحاري ثان

قتل مرشح وسائقه من حزب "حركة الانصاف" الذي يتزعمه عمران خان في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان الأحد.

وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مرشحين في الانتخابات التي ستجري بعد ثلاثة أيام.

وشهدت ولاية بلوشستان الجنوبية الغربية في 13 تموز/يوليو تفجيرا أدى إلى مقتل 149 شخصا.

وقال مسؤول الشرطة كمال شاه إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع الأحد في مدينة ديرة اسماعيل خان ونقلوا إلى المستشفيات.

وأفاد قائد الشرطة المحلية زهير أفريدي "فجر انتحاري نفسه بالقرب من عربة اكرم الله غاندابور أثناء مغادرته منزله متوجها إلى الحملة الانتخابية".

وأضاف أن "غاندابور أصيب مع خمسة اشخاص آخرين بينما قتل سائقه في الموقع".