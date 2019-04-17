انتخابات إندونيسيا.. الرئيس يتجه للفوز

يتجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للفوز بولاية جديدة في ثالث أكبر دولة ديموقراطية في العالم، حيث أظهرت الاستطلاعات الأربعاء تقدمه بشكل كبير على منافسه برابووسوبيانتو.

وبناء على معلومات تم جمعها من مراكز الاقتراع، أظهرت مراكز "سيف الله موجاني" للأبحاث و"إندو باروميتر" و"إنداكاتور بوليتيك إندونيسيا" أن ويدودو حصل على نحو 55 في المئة من الأصوات بينما حصل الجنرال سوبيانتو على 44 بالمئة.

وقد أدلى الإندونيسيون الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.

وأغلقت مكاتب الاقتراع حوالى الساعة 6,00 ت غ في أكبر انتخابات في تاريخ البلاد، ويختار خلالها الناخبون أيضا من بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.

وتصدر جوكو ويدودو استطلاعات الرأي، آملا في الاستفادة من فورة في البنى التحتية جرت في عهده ومن حيوية أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وكان الرئيس المتحدر من أصول متواضعة دخيلا على السياسة عند انتخابه عام 2014، وهو يواجه الآن الخصم ذاته برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق المرتبط بنظام سوهارتو، والذي كان خصمه أيضا في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.

وركّز جوكو ويديودو في حملته على سجله في إنشاء الطرق والمطارات وغيرها من البنى التحتية بينها أول خط لقطارات الأنفاق افتتح في جاكرتا في آذار/مارس.

غير أن منظمات غير حكومية تنتقد أداء ويدودو في مجال حقوق الإنسان، منددة بازدياد أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية والإتنية ومجموعات المثليين وسط تزايد نفوذ المجموعات الإسلامية المحافظة.