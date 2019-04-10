انتخابات إسرائيل.. نتانياهو يقترب من الفوز

عزز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرصه للفوز في الانتخابات التشريعية الثلاثاء، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية استندت إلى نتائج جزئية واستطلاعات للرأي لدى الخروج من صناديق الاقتراع.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إنه بعد فرز 40 بالمئة من الأصوات، حصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على نحو 40 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما حصلت لائحة منافسه بيني غانتس على 35 مقعدا.

أما استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، والتي أجرتها القناتان 12 و13، فوضعت الليكود في المقدمة مع 35 مقعدا في مقابل 34 لغانتس.

وكان كل من نتانياهو وغانتس أعلنا في وقت سابق الفوز في الانتخابات بعد أن توقعت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، حصول الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على أغلبية في الكنيست ولكن مع حصول حزب غانتس على عدد كبير من المقاعد.