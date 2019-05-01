بسبب النتائج.. انتحار طلاب في الهند

قال مسؤولون في الهند إن 19 طالبا انتحروا في ولاية تيلانجانا وسط البلاد منذ منتصف نيسان/أبريل، بعد نشر نتائج امتحانات الدراسة المتوسطة، التي يتم اعتمادها للدخول للجامعات في الهند.

وذكر ضابط رفيع في شرطة الولاية أن كل يوم يشهد الإبلاغ عن حالتين إلى ثلاث حالات انتحار في تيلانجانا منذ إعلان النتائج في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وتخضع نتائج اختبارات الفحص الحكومي لطلاب الصف 12 للتدقيق، بعد أن احتج مئات أولياء الأمور على العلامات التي حصل عليها أبناؤهم.

وقال بعض الطلاب إنهم حضروا للامتحانات ولكن تم تسجيلهم على أنهم غابوا عنها أو تم اعطاؤهم علامة صفر في أسئلة محددة كانوا قد نجحوا في إكمالها خلال الامتحان.

وألقى الآباء باللوم على كل من مجلس الولاية للتعليم المتوسط، وهو ​الجهة المسؤولة عن الامتحانات وتقييمها، وكذلك على الحكومة المحلية في ولاية تيلانجانا.

وطلبت حكومة ولاية تيلانجانا من الآباء مرارا تقديم شكاوى إلى مجلس التعليم في حالة وجود اختلافات في نتائج الاختبار. ويقول المسؤولون إن تصحيح النتائج يتم في حالة العثور على تعارض.

وينتقد الخبراء نظام التعليم الهندي باعتباره سيئا ويتعرض فيه الطلاب لضغط شديد من أجل اجتياز الامتحانات.