تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

فجرت امرأة نفسها الاثنين في الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية قرب سيارات للشرطة، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وقال سفيان الزعق وهو متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن "التفجير الإرهابي" أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم ثمانية شرطيين.

وتردد دوي الانفجار في كل أنحاء المدينة.

تحديث (13:29 ت.غ)

فجرت انتحارية ترتدي حزاما ناسفا نفسها بالقرب من سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الاثنين.

وأفاد مراسل "الحرة" بوقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة.

وطوقت قوات الأمن الشارع القريب من مقر وزارة الداخلية، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ومنع المارة من التجمع.