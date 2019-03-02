امرأة تقود المتنزه الأميركي الأشهر

للمرة الأولى، ستعمل امرأة بمنصب كبير حرس متنزه "سموكي ماونتينز" الأكثر استقبالاً للزوار في الولايات المتحدة، وتتقاطع رقعته الأرضية مع كل من ولايتي تينيسي ونورث كارولاينا.

وستتسلم ليزا هندي مهامها بحلول نيسان/أبريل المقبل، بعد الانتهاء من عملها الحالي في أحد متنزهات تكساس، الذي اكتسبت فيه وفي متنزهات أميركية أخرى خبرة في هذا الشأن.

يشرف كبير الحرس على الجانب المختص بتطبيق القانون ومكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ والبحث والإنقاذ. ويتطلب المنصب الإشراف على تأهيل مركز للاتصالات الطارئة.

حصلت هندي على جائزة هاري يونت الوطنية لحراس المتنزهات عام 2011.

"أتوق للعودة إلى ولايتي الأم، حيث المتنزه الذي منحني مغامرتي الأولى في الهواء الطلق"، تقول هندي.