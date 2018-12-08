امرأة تتولى قيادة 'الذراع السرية' لـCIA

اختارت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، بيث كمبر لتولي إدارة العمليات في الوكالة، ما يعني أن الأخيرة ستكون أول امرأة تقود شبكة الجواسيس حول العالم التي تعد الذراع السرية لـCIA.

وكانت كمبر (56 عاما)، الخبيرة في الشأن الأوروبي والروسي، تشغل منصب مديرة مركز المهام بأوروبا وأوراسيا، وشغلت كذلك في وقت سابق منصب نائبة مدير الجهاز الوطني السري وهو الاسم الذي كانت تعرف به إدارة العمليات سابقا.

وأمضت كمبر 34 عاما من الخدمة في وكالة الاستخبارات المركزية وسبق لها أن عملت خارج الولايات المتحدة.

وشغلت كمبر كذلك منصب القائم بأعمال نائب مدير الوكالة في وقت سابق هذا العام عندما كانت هاسبل تخضع لإجراءات إقرارها على رأس CIA.

وقالت مديرة الشؤون العامة في الوكالة بريتني برامل إن خبرة كمبر ستجعلها قائدة ممتازة لإدارة العمليات.

وتخرجت كمبر من هاملتون كوليدج في كلينتون بولاية نيويورك حيث تخصصت في اللغة الفرنسية والتاريخ، وانضمت إلى CIA بعيد تخرجها.

تجدر الإشارة إلى أن كمبر هي ثاني امرأة تختارها هاسبل لمنصب قيادي في CIA منذ مصادقة الكونغرس على توليها المنصب في أيار/مايو الماضي.

والمرأة الأخرى هي سونيا هولت التي عينت في آب/أغسطس الماضي رئيسة التنوع والإدماج في الوكالة.

وتشكل النساء 50 في المئة من قوة العمل في وكالة الاستخبارات المركزية، وخلال عهد المدير السابق جون برينان الذي خدم في إدارة الرئيس باراك أوباما، شغلت نساء ستة من أرفع المراكز الثمانية في الوكالة على رأسهن أفريل هينز التي كانت نائبة برينان.