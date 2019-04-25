اليونيفيل تؤكد وجود نفق ثالث يعبر الخط الأزرق

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الخميس أن تحقيقا أجرته حول النفق الأخير الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه مطلع العام الجاري من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، أظهر أنه يعبر الحدود بين البلدين.

وقالت اليونيفيل في بيان الخميس إنها أجرت "كشفا تقنيا على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية".

وتابعت "يؤكد تقييم اليونيفيل المستقل أن هذا النفق يعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701".

وأعلنت إسرائيل في 13 كانون الثاني/يناير اكتشاف نفق، هو السادس بين سلسلة أنفاق كشفتها منذ أواخر 2018، يبدأ مدخله من قرية رامية اللبنانية الحدودية وتم حفره على عمق 55 مترا، وهو الأكثر عمقا و"الأطول والأكثر تجهيزا" بين الأنفاق الأخرى. واتهمت إسرائيل حزب الله بحفر تلك الأنفاق.

ورسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وأنهى القرار 1701 حربا استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله في 2006، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة.

وبين الأنفاق الستة التي أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليها، أكدت القوة الأممية في بيانها "وجود خمسة قريبة من الخط الأزرق في شمال إسرائيل، وتبين أن ثلاثة أنفاق منها تعبر الخط الأزرق".

وأبلغت اليونيفيل "السلطات اللبنانية بالانتهاك وطلبت إجراء متابعة عاجلة وفقا لمسؤوليات حكومة لبنان عملا بالقرار 1701".

وبحسب إسرائيل، كان حزب الله يخطط لاستخدام الأنفاق لخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين والاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في أي نزاع مقبل معها.

وأطلقت إسرائيل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر عملية واسعة النطاق للكشف عن الأنفاق وتدميرها سمتها "درع الشمال". وأعلنت في وقت لاحق تدمير الأنفاق الستة.

وأقر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 26 كانون الثاني/يناير بوجود أنفاق، من دون أن يحدد من حفرها ومتى. وقال إنها "موجودة منذ سنوات عديدة".

وخاض حزب الله الذي يتلقى المال والسلاح من طهران وتسهل سوريا نقل أسلحته وذخائره، حربا ضد إسرائيل في 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود مع لبنان. وردت إسرائيل حينها بهجوم مدمر.