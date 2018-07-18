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اليمن.. مقتل مدنيين في قصف بتعز

مخلفات انفجار سابق في اليمن -أرشيف

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في قصف أصاب مبنى في سوق مزدحم بمدينة تعز جنوب غرب اليمن، حسبما أعلنت الأربعاء منظمة "أطباء بلاد حدود".

ولم تحدد المنظمة الدولية الجهة المسؤولة عن القصف، لكن وكالة الأنباء المحلية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قالت إن الحوثيين يقفون خلف القصف الذي حدث الثلاثاء.

وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من مدينة تعز، في حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطقة عدة في محيطها.​

ودعت "أطباء بلا حدود" إلى "حماية السكان المدنيين" في مدينة تعز من النزاع وتمكينهم من "الحصول على الرعاية الصحية دون عوائق".

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