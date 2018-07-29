اليمن.. مقتل رئيس استخبارات مطار عدن

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل العقيد ناصر مقريح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بمطار عدن الدولي.

وقالت المصادر إن مقريح قتل بالرصاص أمام منزله بحي أكتوبر بمدينة خور مكسر فيما لاذ الجاني المجهول بالفرار.

ويأتي هذا بعد يوم من اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة التحالف بقيادة الرياض، أعرب خلاله عن قلقه من عمليات الاغتيال في المدينة.

التحالف بقيادة الرياض يعلن تدمير مواقع للحوثيين

من جهة أخرى، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أنه دمر مواقع يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ على المملكة.

وقال التحالف في بيان إنه "دمر مواقع لصواريخ بالستية تابعة للميليشيات الحوثية في (محافظة) صعدة" في شمال اليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي